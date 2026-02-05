La scuola digitale invade la vita dei genitori e dei docenti | osservatori mediatori supporto tecnico Un carico che pesa nei contesti più fragili

La scuola digitale continua a entrare nelle case, cambiando il modo in cui genitori e insegnanti vivono l’istruzione. I genitori si trovano a svolgere ruoli nuovi, come osservatori e mediatori, spesso senza preparazione. I docenti, invece, devono offrire supporto tecnico e gestire situazioni impreviste, anche nei contesti più fragili. La tecnologia non si ferma al cancello della scuola, ma invade spazi e tempi familiari, creando nuove sfide quotidiane.

La scuola digitale non si ferma al cancello. Entra nelle case, occupa spazi domestici, si insinua nei tempi familiari. Non sempre in modo evidente, spesso senza rumore. È un cambiamento che ha modificato il rapporto tra scuola, studenti e famiglie, introducendo un carico nuovo, difficile da misurare e ancora poco riconosciuto.

Gli insegnanti e gli studenti si sentono sopraffatti dalla continua connessione.

