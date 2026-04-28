Edoardo Piccaluga il palco al posto del pallone

Edoardo Piccaluga ha lasciato il calcio per dedicarsi al teatro. Dopo aver iniziato con una risata a Riccione, ha deciso di cambiare strada, concentrandosi su studi e copioni. Ora si impegna in produzioni teatrali, inseguendo un sogno che lo porta a confrontarsi con il mondo dello spettacolo. La sua storia racconta di una scelta che ha segnato un nuovo percorso artistico.

Dalla prima risata a Riccione al sogno del teatro: il percorso di un giovane che trasforma una scintilla in passione concreta tra studio, copioni e grandi ambizioni C’è chi sogna il pallone e chi, invece, sceglie il palcoscenico. Edoardo Piccaluga appartiene alla seconda categoria: mentre molti suoi coetanei rincorrono un gol, lui rincorre emozioni, battute e applausi. Tutto è iniziato quasi per gioco, durante una serata estiva a Riccione, ma oggi quella scintilla si è trasformata in passione, studio e dedizione. Tra copioni, risate e sogni ancora da scrivere, ci racconta il suo percorso nel mondo della recitazione e del doppiaggio. Come hai capito che ti piaceva recitare? C’è stato un momento preciso? «È iniziato tutto durante una vacanza a Riccione.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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