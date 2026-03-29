Dal 30 marzo, GialappaShow torna in televisione ogni lunedì alle 21.30 su TV8, con repliche su Sky e disponibile in streaming su NOW. Durante un’intervista, Edoardo Ferrario ha condiviso alcuni progetti che vorrebbe portare sul palco, parlando delle sue idee per la nuova stagione del programma. La trasmissione si presenta con una formula consolidata, pronta a tornare in prima serata.

GialappaShow torna dal 30 marzo ogni lunedì alle 21.30 su TV8 e in simulcast su Sky e in streaming su NOW con la nuova edizione. Al timone Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, che insieme al Mago Forest sono pronti a dare vita a una edizione scoppiettante. Tra le novità i nuovi co-conduttori di stagione, ovvero Jovanotti, Luca Argentero, Matilda De Angelis, Serena Brancale e Jake La Furia e molti altri. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Edoardo Ferrario, ecco cosa ci ha raccontato ai nostri microfoni. Intervista a Edoardo Ferrario – GialappaShow 2026. Edoardo, che momento è questo per te e che effetto ti fa far parte di un cast così importante del GialappaShow? Io sono cresciuto guardando la Gialappa’s Band, quindi per me lavorare con loro è più che un piacere: è un grandissimo onore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Edoardo Ferrario al GialappaShow: “Ecco cosa mi piacerebbe portare sul palco” – Intervista

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