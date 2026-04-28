L’attore protagonista del nuovo film si apre su diversi aspetti della sua vita, parlando di come affronta momenti di solitudine volontaria, delle sfide nel ricoprire ruoli da padre e della ricerca di sincerità nel suo percorso personale. In un’intervista, descrive le sue esperienze e il modo in cui queste influenzano il suo modo di recitare e di vivere. Le sue parole rivelano un percorso di crescita e di confronto con sé stesso.

C’è qualcosa, nel percorso di Edoardo Pesce, che somiglia a un continuo movimento di avvicinamento e sottrazione. Come se ogni personaggio fosse insieme un modo per esporsi e, allo stesso tempo, per proteggersi. Un equilibrio sottile, che negli anni ha preso forma tra ruoli spesso duri, concreti, radicati nella realtà, e un’esigenza più recente, quasi silenziosa, di scoprire cosa resta quando quella “corazza performativa”, come la definisce lui stesso, inizia a incrinarsi. Dentro questo percorso si inserisce Eva, il film di Emanuela Rossi, un’opera al cinema in questi giorni che sembra chiedere agli attori un passo diverso: meno dichiarato, meno riconoscibile, più esposto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Edoardo Pesce, l’attore al cinema nel film Eva: “Sto cercando un equilibrio più autentico”

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