Lutto nel cinema addio all’attore | quei film indimenticabili

Il mondo del cinema e del teatro piange la scomparsa di un interprete unico, capace di infondere un’inquietudine magnetica in ogni sua apparizione. All’età di 74 anni, si è spento l’attore, regista e drammaturgo Tom Noonan. La notizia del decesso, avvenuto lo scorso 14 febbraio, è stata confermata con un toccante post su Instagram dalla sua storica amica e collega Karen Sillas, sebbene non siano state ancora divulgate le cause ufficiali della morte. Nato nel 1951 a Greenwich, nel Connecticut, Noonan ha costruito una carriera prolifica e poliedrica, diventando un volto di culto per gli amanti del grande e del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

