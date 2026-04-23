Frosinone Edoardo Pesce e Emanuela Rossi presentano Eva

Si terrà lunedì 27 aprile alle ore 19:00 presso il Dream Cinema di Frosinone, alla presenza della regista e del protagonista, l'attore Edoardo Pesce, la proiezione di EVA, opera seconda di Emanuela Rossi, nelle sale italiane dal 21 aprile 2026 con Courier Film. Oltre alla Rossi e a Pesce.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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