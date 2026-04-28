Due studentesse dell' IPSSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino tra i finalisti della competizione Le Stelle di Domani

Grande risultato per Avellino e per l’I.P.S.S.E.O.A. “Manlio Rossi Doria”: due studentesse, Claudia Arpaia e Marta Reppucci, sono tra i 10 finalisti della seconda edizione di “Le Stelle di Domani”, competizione nazionale dedicata ai giovani talenti della cucina italiana, ideata da Unilever Food.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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All'IPSEOA "Manlio Rossi-Doria" di Avellino la IV edizione del progetto "Inclusione e relazioni"Di seguito, il calendario delle diverse attività in programma nelle sedi di Avellino e di Mirabella Eclano.

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