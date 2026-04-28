Edizione limitata band anima la serata di Sal8
Il primo maggio 2026, la serata di Sal8 sarà caratterizzata da un evento speciale con la partecipazione della Edizione limitata band. Si tratta di un progetto musicale composto da artisti con una lunga esperienza alle spalle, uniti da un’amicizia di lunga data. La serata promette di essere un momento unico, con la band che proporrà un repertorio dal vivo, coinvolgendo il pubblico presente.
Il primo maggio 2026 Sal8 offre una festa unica: l’anima della serata sarà affidata alla complicità della Edizione limitata band, un progetto che unisce veterani del palco legati da una storica amicizia. La loro forza risiede in un repertorio che attraversa il pop e il jazz, riarrangiato con.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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