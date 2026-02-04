antonelli ritira la sua nuova mercedes amg gt 63 pro in edizione limitata

Antonelli ha ritirato la sua nuova Mercedes-AMG GT 63 Pro in edizione limitata. Poco dopo, anche Kimi Räikkönen ha deciso di passare alla stessa vettura, scegliendo il modello Motorsport Collectors Edition. Si tratta di 200 esemplari, tutti con livrea e dettagli ispirati alla Mercedes-AMG Petronas. La decisione dei due piloti ha attirato l’attenzione degli appassionati, curiosi di vedere da vicino queste auto esclusive.

Archiviato lo shakedown di Barcellona e con il Bahrain già nel mirino per le prime libere di metà febbraio, Antonelli inserisce tra i test il ritiro della Mercedes-Amg GT 63 Pro Motorsport Collectors Edition, evoluzione della GT 63 già in possesso del giovane emiliano. Edizione numerata e costruita per richiamare in quasi tutto il team della Stella: dalla base nero ossidiana metallizzato al motivo a stella dipinto a mano sulle fiancate, fino alle strisce e ai contrasti in tinta Petronas distribuiti su splitter, prese d’aria, soglie e diffusore. Un allestimento che, al di là dell’esclusività, mira a rafforzare la continuità d’immagine tra paddock e strada, con una configurazione pensata per chi cerca una GT ad alte prestazioni con contenuti tecnici e stilistici coerenti con il marchio Amg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Antonelli si prepara alla nuova stagione con la Mercedes, un momento cruciale per il pilota italiano.

