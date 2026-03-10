EDIH PRIDE al via il contest dedicato a Hitachi Rail STS

È iniziato un nuovo contest dedicato a Hitachi Rail STS, promosso dall’EDIH PRIDE, il Polo Europeo di Innovazione Digitale. L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere le aziende del settore nella presentazione di progetti innovativi nel campo delle tecnologie digitali. La competizione si rivolge a partecipanti interessati a sviluppare soluzioni avanzate per migliorare i processi e le servizi nel settore ferroviario.

L’ EDIH PRIDE, il Polo Europeo di Innovazione Digitale impegnato nel supporto alla trasformazione tecnologica delle imprese, lancia un Innovation Contest dedicato a Hitachi Rail STS Spa, rivolto a startup, PMI innovative, spin-off accademici e team di innovatori interessati a sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate basate su Intelligenza Artificiale e Cybersecurity applicate al settore ferroviario. L’iniziativa nasce nell’ambito del servizio IPPB – Innovation Public Procurement Brokerage Service, finanziato dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico e la digitalizzazione delle imprese attraverso attività di open innovation, networking e matchmaking tra aziende e realtà innovative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

