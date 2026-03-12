Frode sulle accise del gasolio sequestri per 235 mila euro | coinvolte tre imprese di trasporto
La guardia di finanza di Catania ha sequestrato 235 mila euro in seguito a un’indagine sulle accise del gasolio, coinvolgendo tre imprese di trasporto. Sono state emesse due ordinanze dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo e sette persone sono state chiamate a rispondere di accuse legate a frode fiscale.
La guardia di finanza del comando provinciale di Catania ha eseguito due ordinanze del giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo nei confronti di 7 indagati. Le misure cautelari personali sono state disposte a carico di 5 di essi, ritenuti responsabili, in concorso, del reato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
