Echosens nomina Romain Baujard amministratore delegato del Gruppo

Echosens ha annunciato la nomina di Romain Baujard come nuovo amministratore delegato del gruppo. La società ha comunicato questa scelta attraverso un comunicato stampa, spiegando che l’obiettivo è accelerare i processi e sviluppare ulteriormente le attività aziendali. La notizia è stata diffusa in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sui piani o le strategie future dell’azienda.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE L’azienda intende accelerare i tempi nel rendere la salute del fegato un indicatore vitale nella cura delle patologie cardiometaboliche; la nomina segue il pensionamento dell’attuale AD del Gruppo Dominique Legros PARIGI, 28 aprile 2026 PRNewswire — Echosens, società di diagnostica globale specializzata in dispositivi e servizi medici non invasivi, ha annunciato oggi la nomina di Romain Baujard come amministratore delegato del Gruppo, a partire dal 1° maggio 2026. Succede a Dominique Legros, che andrà in pensione dopo aver guidato l’azienda dal 2019. Sotto la guida di Dominique, Echosens ha vissuto un periodo di costante espansione globale con una crescente adozione clinica e commerciale della sua tecnologia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Echosens nomina Romain Baujard amministratore delegato del Gruppo Notizie correlate Leggi anche: Giacinto Carullo nuovo amministratore delegato del gruppo ALA Gruppo ALA: Giacinto Carullo è il nuovo amministratore delegatoNapoli, 7 aprile 2026 – Il Gruppo ALA, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e...