Il Gruppo ALA, azienda leader in Italia e tra i principali attori a livello internazionale nel settore, ha annunciato la nomina di Giacinto Carullo come nuovo amministratore delegato. La comunicazione è stata diffusa oggi, 7 aprile 2026, attraverso un comunicato ufficiale. La società ha confermato la decisione con un breve messaggio, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi della scelta o sui piani futuri.

Napoli, 7 aprile 2026 – Il Gruppo ALA, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa (“Aerospace & Defence”), annuncia la nomina di Giacinto Carullo a nuovo Amministratore Delegato del Gruppo. Laureato in Ingegneria Meccanica e con un Master in Procurement & Supply Chain Management presso la POLIMI Graduate School of Management di Milano, Carullo porta in ALA oltre vent’anni d’esperienza maturata in primarie società dell’Automotive e del settore Aerospace & Defense, in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gruppo ALA: Giacinto Carullo è il nuovo amministratore delegato

Fabio Gallo è il nuovo amministratore delegato del Trieste AirportFabio Gallo prende il posto di Marco Consalvo ed è il nuovo amministratore delegato del Trieste Airport.

Leggi anche: Massimo Colella nuovo amministratore delegato di inPoste.it