Giacinto Carullo nuovo amministratore delegato del gruppo ALA

Giacinto Carullo è stato nominato nuovo amministratore delegato del gruppo ALA. Laureato in Ingegneria Meccanica, ha un’esperienza pluriennale nel settore industriale e manageriale. La nomina è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del gruppo, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o sulle motivazioni della scelta. La società opera nel settore della produzione e distribuzione di componenti meccanici.

Giacinto Carullo nominato amministratore delegato del gruppo ALA. Laureato in Ingegneria Meccanica e in possesso di un Master in Procurement & Supply Chain Management conseguito presso la POLIMI Graduate School of Management di Milano, vanta oltre vent’anni di esperienza in aziende di primo piano nei settori Automotive e Aerospace & Defense, sia in Italia che all’estero. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Italia, Germania e Stati Uniti, lavorando per realtà come Denso (Toyota Group), Magneti Marelli e FiatFCAStellantis. Nel 2013 è entrato in Leonardo, dove dal 2020 ha guidato a livello globale la funzione Procurement & Supply Chain. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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