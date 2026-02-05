Medici di Medicina Generale coinvolti nelle Case di Comunità | accordo siglato da Asp Trapani

L’Azienda Sanitaria di Trapani ha firmato un accordo con i sindacati dei medici di Medicina Generale. L’obiettivo è far lavorare i medici direttamente nelle Case di Comunità. La firma è arrivata il 4 febbraio, con il commissario Sabrina Pulvirenti e i rappresentanti di FIMMG, SNAMI e SMI. Ora si attende che il nuovo sistema entri in funzione, per migliorare i servizi ai cittadini.

**Un accordo per far sì che i medici di Medicina Generale svolgano la loro attività direttamente all’interno delle Case di Comunità: così si è concluso lo scorso 4 febbraio un’intesa tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con il Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti, e le principali organizzazioni sindacali dei medici, FIMMG, SNAMI e SMI. Il protocollo, firmato a partire dal modello sperimentale della Casa di Comunità di Partanna, prevede che i MMG possano operare direttamente nei centri territoriali, integrandosi nel team di assistenza sanitaria, sociale e amministrativa già presente.🔗 Leggi su Ameve.eu

