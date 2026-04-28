U na dedica romantica quella di Fedez alla compagna Giulia Honegger, pubblicata sui social all’indomani dl raggiungimento di un traguardo importante, il disco d’oro per l’album Male necessario. Fedez sarà papà per la terza volta: la foto di Giulia Honegger con il pancione X Leggi anche › Fedez e Masini, uniti a Sanremo da un “Male necessario” Fedez e la dedica scherzosa a Giulia Honegger: «Grazie Maurizio». Il rapper, però, lo ha fatto a modo suo, scherzandoci anche un po’ su. « Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio», ha scritto Fedez. Maurizio è uno dei due cani della coppia, un Chihuahua toy a pelo lungo, adottato pochi mesi fa, all’indomani della partecipazione a Sanremo 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco cosa ha scritto Fedez alla compagna Giulia Honegger, che sta per renderlo padre per la terza volta. Il post social ha fatto subito il giro del web

FEDEZ DI NUOVO PAPÀ: È UFFICIALE. GIULIA HONEGGER MOSTRA PER LA PRIMA VOLTA IL PANCIONE

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