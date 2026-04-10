Fedez papà per la terza volta | il rapper conferma la gravidanza della compagna Giulia Honegger

Il rapper ha annunciato sui social di aspettare il suo terzo figlio, confermando la gravidanza della compagna. La notizia è stata condivisa attraverso un’immagine pubblicata online. La coppia ha già due figli e questa sarà la loro terza esperienza come genitori. Nessun dettaglio ulteriore è stato comunicato riguardo alla data prevista o ad altri aspetti della gravidanza.

Fedez sarà papà per la terza volta: il rapper, infatti, ha confermato la gravidanza della compagna Giulia Honegger con una foto sui social. Il cantante ha postato tra le stories Instagram un’immagine che immortala la fidanzata con in mostra il pancino. Nella foto, poi, appare un cuore bianco segno che forse la coppia non è ancora a conoscenza del sesso del nascituro. Già da alcuni mesi si vociferava di una possibile gravidanza della stilista. A lanciare l’indiscrezione era stata l’esperta di gossip Deinaira Marzano mentre la rivista DiLei aveva parlato addirittura del sesso del bambino affermando che si sarebbe trattato di un maschietto. Fedez è già papà di due bambini, Leone e Vittoria, avuti dalla ormai ex moglie Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Fedez papà per la terza volta: la foto ufficiale del pancino della fidanzata Giulia HoneggerOrmai non ci sono più dubbi. Fedez sarà papà per la terza volta: ad ufficializzare la gravidanza è stato lo stesso rapper con uno scatto social. Il cantante ha condiviso una storia Instagram in cui si ... gossip.it

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«Una nuova avventura ci aspetta». L’immagine che ha fatto il giro dei social dice tutto: Giulia Honegger, accanto al mare, mostra il pancione in una foto postata su Instagram, lasciando intendere che tra poco la famiglia di Fedez crescerà ancora. Per il rapper è - facebook.com facebook

Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com