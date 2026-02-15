Conferenza stampa Comolli post Inter Juve | Stasera non abbiamo potuto giocare a calcio Abbiamo perso 3 punti noi ma il calcio italiano ha perso credibilità!
Comolli ha criticato duramente la partita di ieri sera tra Inter e Juventus, affermando che il calcio italiano ha subito un colpo alla credibilità. La causa, secondo l'ex dirigente, è stata la scarsa qualità del gioco e le decisioni arbitrali discutibili, che hanno impedito alle squadre di esprimersi al meglio. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato come la mancata intensità e le continue interruzioni abbiano rovinato un confronto che avrebbe dovuto regalare spettacolo.
di Marco Baridon Conferenza stampa Comolli post Inter Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Damien Comolli ha parlato in conferenza stampa dopo Inter Juve, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526. PAROLE – «Voglio scusarmi con i tifosi perché stasera non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso 3 punti ma il calcio italiano ha perso più di tre punti, ha perso credibilità. Questo è inaccettabile. Noi come club, proprietà, allenatore combatteremo fino a fine stagione». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
