Conferenza stampa Comolli post Inter Juve | Stasera non abbiamo potuto giocare a calcio Abbiamo perso 3 punti noi ma il calcio italiano ha perso credibilità!

Comolli ha criticato duramente la partita di ieri sera tra Inter e Juventus, affermando che il calcio italiano ha subito un colpo alla credibilità. La causa, secondo l'ex dirigente, è stata la scarsa qualità del gioco e le decisioni arbitrali discutibili, che hanno impedito alle squadre di esprimersi al meglio. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato come la mancata intensità e le continue interruzioni abbiano rovinato un confronto che avrebbe dovuto regalare spettacolo.