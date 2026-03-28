In vista della finale play-off in Bosnia, gli azzurri si preparano alla sfida contro la squadra locale dopo aver superato ai rigori il Galles a Cardiff. Il difensore ha commentato l’esultanza come un gesto spontaneo, sottolineando l’obbligo di conquistare il Mondiale. La partita si svolgerà a Zenica, dove la nazionale italiana punta a ottenere la qualificazione.

Cresce l’attesa in casa azzurri per la finale play-off di Zenica contro la Bosnia, reduce dalla vittoria ai rigori di Cardiff contro il Galles. Allo stadio Bilino Polje c’è in palio il pass per i Mondiali 2026. Dal ritiro di Coverciano, Federico Dimarco ha parlato senza mezzi termini: “Noi siamo l’Italia e abbiamo il dovere di fare una grande partita e l’obbligo di qualificarci per il Mondiale”. L’esterno azzurro ha sottolineato le difficoltà della trasferta: “In Bosnia ci aspettiamo un ambiente caldo, ma già lo sapevamo, e ci aspettiamo soprattutto una squadra che ha la stessa voglia di noi di qualificarsi al Mondiale”. Un avversario da affrontare con attenzione, anche alla luce di quanto visto giovedì a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Italia, Dimarco carica gli azzurri: “Esultanza? Gesto istintivo. A Zenica abbiamo l’obbligo di prenderci il Mondiale”

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