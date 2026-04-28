Eccellenza Toscana Asta il presidente Di Renzone è soddisfatto | Siamo salvi per il terzo anno di fila

Il presidente dell'Asta ha dichiarato di essere soddisfatto dopo aver concluso con successo la stagione, affermando che la squadra si è salvata per il terzo anno consecutivo. Nonostante un’annata difficile, i risultati sono stati raggiunti con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato. La squadra, nota come gli arancioblù, ha concluso il campionato con una prestazione che ha permesso di evitare la retrocessione.

Non è stata un’annata semplice, per l’Asta. Gli arancioblù sono comunque riusciti a tagliare, con una giornata in anticipo, il traguardo salvezza. A tracciare il bilancio, il presidente, Lorenzo Di Renzone (foto). "La stagione è stata condizionata da tantissimi infortuni – spiega –. In queste situazioni bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo e i ragazzi lo hanno fatto. Nell’ultima parte siamo riusciti a vincere diverse partite, soprattutto in trasferta, e questo ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo". "Il campionato si è sviluppato in modo particolare, con molte vittorie arrivate fuori casa – aggiunge –. Alla fine salvarsi per il terzo anno di fila in una categoria come l’Eccellenza è un bel risultato per la nostra società e siamo tutti contenti".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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