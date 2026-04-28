Eccellenza medica all’Ast | premio per il caso salvavita alle vie biliari

L'ospedale di Ascoli ha ricevuto un riconoscimento a Roma per un intervento medico che ha salvato una vita attraverso un trattamento alle vie biliari. Il premio è stato assegnato a un team composto da specialisti di gastroenterologia e radiologia, che collaborano per garantire cure avanzate nella regione. La collaborazione tra le diverse discipline ha permesso di affrontare con successo un caso complesso.

? Cosa sapere L'Ast di Ascoli riceve un premio scientifico a Roma per un caso salvavita.. L'integrazione tra gastroenterologia e radiologia del Mazzoni garantisce cure complesse nel territorio piceno.. A Roma, durante il 32° Congresso nazionale delle malattie digestive, le unità operative dell’Ast di Ascoli hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento scientifico per la gestione di un caso clinico complesso riguardante un paziente abruzzese con gravi patologie alle vie biliari. Il successo ottenuto dalle équipe dell’ospedale Mazzoni si è manifestato nella sessione plenaria finale del congresso, dove la capacità di rispondere a un’emergenza critica attraverso un approccio combinato è stata posta sotto i riflettori davanti a una platea di oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eccellenza medica all’Ast: premio per il caso salvavita alle vie biliari Notizie correlate Tumori delle vie biliari, nuove possibilità di cura per i pazienti con colangiocarcinoma. L’importante ricerca made in PisaPisa, 10 febbraio 2026 – Il Journal of Hepatology ha recentemente pubblicato i risultati di un’importante ricerca condotta dai medici dell’Oncologia... “Così mi hanno salvato dall’infarto”: quegli strani dolori e l’intuizione salvavita della guardia medicaFirenze, 31 marzo 2026 – È notte, si fa spazio un improvviso dolore alle spalle che non vuole cedere neanche alla stanchezza. Contenuti di approfondimento Oncologia, Los Angeles chiama Pesaro: eccellenza internazionale all'Ast, confronto con il luminare Alessio PigazziPESARO - Un ponte scientifico tra le Marche e i vertici della medicina statunitense. Si è svolto la scorsa settimana il consueto ... msn.com Cardiologia interventistica, corso di formazione per angioplastiche complesse a PesaroPESARO – La struttura di Emodinamica e Cardiologia Interventistica dell'AST Pesaro Urbino si conferma centro di eccellenza nel panorama cardiologico italiano. L'équipe, medica e infermieristica, ha ... corriereadriatico.it