Il Journal of Hepatology ha pubblicato i risultati di uno studio condotto dai medici dell’Oncologia dell’Aoup di Pisa. La ricerca, chiamata Anita, si concentra sulle nuove possibilità di cura per i pazienti affetti da colangiocarcinoma, un tumore raro delle vie biliari. I medici italiani hanno raccolto dati che potrebbero cambiare il modo di affrontare questa malattia. Ora, si attende che questi risultati trovino applicazione concreta per aiutare chi combatte contro il cancro alle vie biliari.

Pisa, 10 febbraio 2026 – Il Journal of Hepatology ha recentemente pubblicato i risultati di un’importante ricerca condotta dai medici dell’Oncologia dell’Aoup (Azienda ospedaliero universitaria pisana), denominata Anita (Actual management of biliary tract cancer: the ItaliAN CholangIocarcinoma DaTAset). Si tratta di uno studio osservazionale che ha valutato la diffusione e l’impatto della caratterizzazione molecolare e del trattamento con farmaci a bersaglio molecolare in pazienti affetti da colangiocarcinoma (un raro e aggressivo tumore delle vie biliari ) e trattati dal 2017 in vari centri italiani di riferimento per la patologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tumori delle vie biliari, nuove possibilità di cura per i pazienti con colangiocarcinoma. L'importante ricerca made in Pisa

