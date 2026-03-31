Così mi hanno salvato dall’infarto | quegli strani dolori e l’intuizione salvavita della guardia medica

Durante la notte, una persona ha avvertito improvvisi dolori alle spalle che non si sono placati nonostante la stanchezza. La guardia medica è stata chiamata e, intervenuta sul posto, ha diagnosticato un sospetto infarto. La persona è stata trasportata in ospedale, dove sono stati effettuati ulteriori accertamenti e interventi di emergenza.

Firenze, 31 marzo 2026 – È notte, si fa spazio un improvviso dolore alle spalle che non vuole cedere neanche alla stanchezza. Forse un antidolorifico potrebbe alleviare questo senso di oppressione che piano piano aumenta di intensità. “Pronto dottoressa, sto combattendo con un fastidio che dal collo si irradia alle spalle e sento anche le guance doloranti. Cosa mi consiglia di fare?”. “ Chiami subito il 112 ”. Nella classifica di Newsweek resta stabile rispetto all’anno scorso L’emergenza nella notte e la telefonata salvavita. Inizia così l’incredibile storia di Sara, colpita da un infarto in piena notte e salva grazie alla prontezza della guardia medica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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