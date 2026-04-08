Stasera alle 20.30, la squadra di casa affronta Saronno allo stadio Colombo Gianetti in una partita che può determinare la permanenza o meno nella zona playout del girone A di Eccellenza. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni di cambiare rotta in campionato, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre sul campo.

La Vis Nova sfida Saronno stasera alle 20.30 presso lo stadio Colombo Gianetti, in un match decisivo per allontanarsi dalla zona playout del girone A di Eccellenza. L’attesa per questo scontro è stata lunga 17 giorni. Il calendario ha imposto un fermo forzato dovuto alla pausa pasquale e alla partecipazione di Vian e Radice al Torneo delle Regioni, fattori che hanno allungato il silenzio tra un impegno e l’altro. Il gruppo guidato da mister Raspelli arriva a questo appuntamento dopo aver ottenuto un importante successo in casa contro l’Arconatese. Quel risultato aveva generato un clima positivo, ora messo alla prova da un intervallo temporale insolitamente lungo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vis Nova sfida Saronno: scontro decisivo per uscire dai playout

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