Eccellenza i tifosi della Massese lanciano bombe davanti lo spogliatoio e prendono a cinghiate il capitano
Dopo la partita di Eccellenza Toscana, alcuni tifosi della Massese hanno lanciato oggetti davanti agli spogliatoi e hanno aggredito con calci e pugni il capitano della squadra. La scena si è verificata subito dopo il risultato negativo contro lo Sporting Cecina. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o sulle conseguenze di questi episodi. La squadra non ha commentato quanto accaduto.
Dopo la sconfitta contro lo Sporting Cecina, due calciatori della Massese sarebbero stati colpiti da alcuni tifosi nel post partita di Eccellenza Toscana. Il caso, giudicato gravissimo, è ora al vaglio degli inquirenti mentre il club si prepara ai play-out per la salvezza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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