Eccellenza i tifosi della Massese lanciano bombe davanti lo spogliatoio e prendono a cinghiate il capitano

Dopo la partita di Eccellenza Toscana, alcuni tifosi della Massese hanno lanciato oggetti davanti agli spogliatoi e hanno aggredito con calci e pugni il capitano della squadra. La scena si è verificata subito dopo il risultato negativo contro lo Sporting Cecina. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o sulle conseguenze di questi episodi. La squadra non ha commentato quanto accaduto.