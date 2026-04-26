Follia dopo la partita della Massese | aggredito a cinghiate il capitano bianconero Lanciata una bomba carta nello spogliatoio

Dopo la partita tra Massese e Sporting Cecina, terminata con la vittoria degli ospiti, si sono verificati episodi di violenza nel locale dello stadio. Il capitano della squadra di casa è stato colpito con diverse cinghiate, mentre nello spogliatoio è stata lanciata una bomba carta. L’evento si è verificato a Massa, pochi minuti dopo il fischio finale della gara di campionato di Eccellenza.

Massa, 26 aprrile 2026 – Grave episodio di violenza a Massa al termine della gara tra Massese e Sporting Cecina per il campionato di Eccellenza, persa per 2-0 dai padroni di casa. Secondo quanto appreso, al fischio finale il capitano della Massese, Buffa, sarebbe stato aggredito da un gruppo di tifosi a colpi di cinghiate. Un altro giocatore bianconero sarebbe stato colpito con uno schiaffo. Durante l’aggressione è stata lanciata una bomba carta nello spogliatoio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follia dopo la partita della Massese: aggredito a cinghiate il capitano bianconero. Lanciata una bomba carta nello spogliatoio Notizie correlate Chiude l’arbitro nello spogliatoio dopo una partita U14, allenatore squalificato 7 mesi in ToscanaBrutto episodio in Toscana dopo una gara Under 14 tra Firenze Sud e Fiesole Calcio: l'allenatore chiude il direttore di gara nello spogliatoio. Il bellissimo omaggio della Juve a Manninger: la maglia nello spogliatoio prima della partita col BolognaLa Juventus ha scelto di ricordare Alex Manninger, ex portiere bianconero morto all'età di 48 anni in un drammatico incidente stradale, portando la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bolzano, follia dopo l'hockey: 29 Daspo per i tifosi svizzeri, lancio di oggetti e scontri con la Polizia; Follia Orban, scende dall'auto rabbioso e scatena la rissa con un tifoso! VIDEO; Follia al palazzetto: rissa tra genitori, anziano precipita dagli spalti; Aggressione a steward e poliziotto nel dopo partita, Daspo fino a 10 anni per tre tifosi. Follia dopo la partita della Massese: aggredito a cinghiate il capitano bianconero. Lanciata una bomba carta nello spogliatoioLa contestazione alla fine della gara persa con lo Sporting Cecina (nel campionato di Eccellenza) è degenerata a causa di alcuni violenti. Un altro calciatore avrebbe ricevuto uno schiaffo ... lanazione.it Massa, follia nel dopo-partita: bomba carta e due giocatori presi a cinghiateMASSA. Violenza nel calcio dilettant toscano. Succede a Massa al termine della partita del campionato di Eccellenza contro lo Sporting Cecina. A fine gara, infatti, il bomber, Michael Buffa, e il cent ... msn.com Toscana | Follia nel dopo-partita: bomba carta e giocatori presi a cinghiate - facebook.com facebook