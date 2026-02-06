Domenica l’Urbania torna in campo contro il Chiesanuova, che cerca di sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti. Una settimana dopo, l’attenzione si sposta su Urbino, che giocherà in casa contro le squadre del Montefeltro. Entrambe le partite sono decisive per la corsa alla salvezza.

Domenica l’ Urbania e una settimana dopo, sempre in casa, l’ Urbino: il Chiesanuova si giocherà una fetta di salvezza contro le squadre del Montefeltro. Due partite peraltro che somigliano a scontri diretti visto che né l’Urbania né l’Urbino sono al riparo dai playout, giusto due punti e un punto le separano rispettivamente dalla zona calda. Scivolato in ultima posizione dopo il ko con la Sangiustese e il concomitante blitz della Civitanovese proprio ad Urbania, il Chiesanuova deve assolutamente tornare a fare i punti, quantomeno in casa. "L’Urbania è una squadra ostica nonché abituata a giocare l’ Eccellenza – dichiara il difensore Mattia Lucarini tesserato da poche settimane – ma abbiamo una rosa che si può equiparare alla loro e quindi possiamo batterli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domenica l’Urbania. "Chiesanuova, fai valere il fattore campo»

