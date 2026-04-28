Al torneo ATP 1000 di Madrid, uno dei principali eventi sulla terra battuta, si sono registrati numerosi ritiri a causa di un virus intestinale che ha colpito diversi partecipanti. La situazione ha portato a una significativa riduzione del numero di giocatori in gara. Sinner ha comunicato ai tifosi di stare bene e di essere pronto a scendere in campo. La competizione prosegue con alcune assenze forzate e molte partite ancora da disputare.

Il torneo Atp 1000 di Madrid, quarto Masters della stagione e secondo sulla terra rossa, sta creando più di qualche problema agli atleti e di conseguenza una grande preoccupazione tra gli organizzatori per via della diffusione di un virus intestinale che ha già fatto sentire in modo allarmante i propri effetti: tra ritiri e malori in campo, sono già tanti i tennisti ad aver subito gli effetti dell’infezione, per cui non è escluso che anche nei prossimi giorni qualcuno possa essere costretto ad abbandonare la competizione. La statunitense Madison Keys si è ritirata dal torneo ancor prima del suo inizio, ma si è trattato solo del primo di una lunga serie di episodi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecatombe a Madrid per un virus intestinale, raffica di ritiri. Sinner rassicura i tifosi

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L’ATP 1000 di Madrid ha vissuto una giornata di scossoni continui, con eliminazioni eccellenti e giovani protagonisti capaci di ribaltare ogni pronostico. Nel maschile, l’ecatombe delle teste di serie ha preso forma con le sconfitte di Rublev, Shelton, De Minaur - facebook.com facebook