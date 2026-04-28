Allarme ritiri a Madrid per un virus intestinale Sinner | Io passo sempre poco tempo nella sede del torneo

A Madrid si sono registrati diversi ritiri di giocatori a causa di un virus intestinale. Tra i soggetti coinvolti ci sono vari tennisti che hanno dovuto abbandonare il torneo, tra cui alcuni tra i più noti del circuito. Un altro giocatore ha dichiarato di passare poco tempo nella sede del torneo, mentre un'altra atleta ha accusato problemi gastrointestinali e si è sentita male durante la manifestazione.

“Non andrò alla mensa giocatori nei prossimi giorni”. Parole dell’ex n.1 al mondo, oggi apprezzato commentatore televisivo, Jim Courier. L’americano, come tutta l'élite del tennis mondiale, si trova a Madrid per il Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 della stagione. Torneo già ampiamente sfavorito dalla collocazione in calendario, con tanti ritiri eccellenti (su tutti Alcaraz e Djokovic) ancor prima dell’inizio. Con la situazione che peggiora di giorno in giorno anche a competizione in corso, visto che tra forfait pre match e ritiri in corso già quattro giocatori hanno alzato bandiera bianca. La causa sarebbe un virus intestinale, che sta circolando con insistenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allarme ritiri a Madrid per un virus intestinale. Sinner: "Io passo sempre poco tempo nella sede del torneo" Notizie correlate Torneo di Madrid, Musetti passa agli ottavi di finale. E fra poco scende in campo SinnerAGI - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a... Tanti ritiri nel torneo di Madrid: Jim Courier fa un’ipotesi e Sabalenka ci scherzaL’edizione in corso del Mutua Madrid Open si sta trasformando in un torneo segnato più dalle defezioni che dal tennis giocato. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Swiatek lancia l’allarme: Forse circola un virus tra i giocatori. Anche Cilic e Gauff colpiti; Swiatek lancia l'allarme dopo il ritiro a Madrid: Forse circola un virus tra i giocatori, non avevo energie; Gauff, Swiatek, Cilic e altri tennisti finiscono ko: è allarme a Madrid. Colpa dei tacos di gamberetti; C'è un virus intestinale nello spogliatoio a Madrid: l'allarme di Swiatek dopo il ritiro. Allarme ritiri a Madrid per un virus intestinale. Sinner: Io passo sempre poco tempo nella sede del torneoI forfait di Cilic, Keys, Samsonova, Swiatek e il malore di Gauff per problemi gastrointestinali: crescono i timori di una epidemia ... gazzetta.it Gauff, Swiatek, Cilic e altri tennisti finiscono ko: è allarme a Madrid. Colpa dei tacos di gamberettiUn'intossicazione alimentare ha colpito diversi tennisti al Masters 1000 di Madrid, causando ritiri e malori in campo ... ilfattoquotidiano.it Un'intossicazione alimentare ha colpito diversi tennisti al Masters 1000 di Madrid, causando ritiri e malori in campo facebook