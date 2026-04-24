Nel secondo turno del torneo ATP di Madrid, la parte alta del tabellone ha visto molte teste di serie uscire di scena, tra cui spiccano le sconfitte di alcuni giocatori di rilievo. Tra le sfide in programma, Moller e Griekspoor affronteranno rispettivamente Sinner e Musetti, mentre il giovane Jodar ha attirato l’attenzione con la sua prestazione. La giornata si è conclusa con risultati sorprendenti, lasciando il quadro competitivo molto aperto.

Nella giornata dedicata ai match della parte alta del secondo turno del tabellone di singolare maschile il torneo ATP di Madrid registra un’autentica ecatombe di teste di serie. J annik Sinner, con qualche patema di troppo, e Lorenzo Musetti superano il primo esame del torneo iberico. Nei sedicesimi di finale i due azzurri affronteranno, rispettivamente, il danese Elmer Moller e l’olandese Tallon Griekspoor. Impressiona la prova di Rafael Jodar che travolge De Minaur. La nuova stella spagnola, Rafael Jodar, supera a pieni voti l’esame di maturità e travolge l’australiano Alex de Minaur, numero cinque del tabellone, 6-3 6-1 in un’ora e quindici minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026: Moller e Griekspoor sfideranno Sinner e Musetti. Ecatombe di teste di serie, impressiona Jodar

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