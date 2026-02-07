Materna fondi pubblici e privati

Il Comune di Casette d’Ete ha deciso di costruire una nuova scuola dell’infanzia. Dopo aver tentato di acquistare e ristrutturare l’edificio della vecchia materna, l’amministrazione ha rinunciato perché le posizioni con la parrocchia erano troppo distanti. Il sindaco Gionata Calcinari annuncia che il progetto prende una strada diversa: soldi pubblici e privati serviranno per realizzare una scuola nuova di zecca, mantenendo così l’impegno preso in campagna elettorale. La frazione avrà così una struttura moderna, senza più dipendere da un immobile

Impraticabile la strada dell'acquisto e ristrutturazione dell'edificio che, fino allo scorso anno ospitava la scuola materna di Casette d'Ete perché "troppo distanti le posizioni con la parrocchia (proprietaria dell'immobile, ndr" si limita a dire il sindaco Gionata Calcinari, l'amministrazione procede spedita per il piano B: costruire ex novo una scuola dell'infanzia per la popolosa frazione e mantenere fede a un impegno assunto in campagna elettorale. "L'obiettivo è riuscirci entro la fine del mandato" assicura Calcinari supportato dal vicesindaco Francesco Tofoni (risiede a Casette) e dalla giunta.

