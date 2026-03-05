Sagra del Mandorlo | Di Rosa propone stop ai fondi pubblici

Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco di Agrigento, ha proposto di interrompere i finanziamenti pubblici alla Sagra del Mandorlo e di sostituirli con sponsorizzazioni private e una programmazione più stabile nel tempo. La sua idea riguarda un cambiamento nel modo in cui l’evento viene supportato economicamente, puntando su risorse provenienti da privati invece che da fondi pubblici.

Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco di Agrigento per le elezioni amministrative del 2026, ha lanciato una proposta strutturata per la Sagra del Mandorlo che punta a sostituire il modello di finanziamento pubblico con un sistema basato su sponsorizzazioni private e una programmazione annuale. L'intervento del politico, sostenuto da associazioni come Tutti Insieme per una Città Normale, mette in luce il conflitto tra la crescita esponenziale delle spese dell'evento e la necessità di preservare i fondi destinati ai servizi essenziali della città. La posizione assunta è chiara: la manifestazione storica non deve più essere finanziata sottraendo risorse dai servizi pubblici come i bagni urbani o l'assistenza ai turisti.