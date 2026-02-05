Metro rossa sospesa tra Cairoli e San Babila | soccorsi per un malore a bordo

Giovedi mattina la metro rossa si ferma tra Cairoli e San Babila. La linea M1 si blocca intorno alle 8 per un malore a bordo di un passeggero. Atm conferma che i soccorsi sono intervenuti subito, ma il treno resta fermo per alcune ore, creando disagi ai pendolari.

Metropolitana ferma tra Cairoli e San Babila giovedì mattina. La tratta della metro della linea M1, intorno alle 8 del 5 febbraio, è stata sospesa a causa dell'intervento di soccorso “per una persona che si è sentita male a bordo di un treno” precisano da Atm.M1 sospesa tra Cairoli e San BabilaI.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, la circolazione sulla metro M1 di Milano, la linea “Rossa”, è stata sospesa tra Pagano e Cairoli a causa di un problema tecnico.

L’omelia dell’arcivescovo di Milano nella Basilica di San Babila, all’accoglienza della Croce degli Sportivi, a una settimana dall’inizio dei Giochi invernali facebook