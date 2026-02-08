Trasporti | crolla parapetto circolazione sospesa su tratto ferrovia Roma-Civitavecchia

La circolazione sulla ferrovia Roma-Civitavecchia si ferma improvvisamente dopo il crollo di un parapetto di un ponte. La linea Fl5, tra Santa Severa e Civitavecchia, è stata sospesa per motivi di sicurezza. I treni non circolano fino a nuovo avviso e le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza la zona.

A seguito del crollo di un parapetto di un ponte, è stata sospesa la circolazione sulla ferrovia Roma-Civitavecchia, linea Fl5, nella tratta che collega Santa Severa e Civitavecchia. Questo imprevisto ha portato a una riprogrammazione del servizio, con l’attivazione di bus sostitutivi per garantire la continuità del trasporto per i pendolari e i viaggiatori. Interventi in corso e comunicazioni ufficiali. Attualmente, sul luogo dell’incidente sono presenti i tecnici di Rfi, insieme ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza. Ferrovie dello Stato ha comunicato l’accaduto attraverso una nota ufficiale, informando i cittadini delle misure adottate per affrontare la situazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: crolla parapetto, circolazione sospesa su tratto ferrovia Roma-Civitavecchia Approfondimenti su Roma Civitavecchia Caos trasporti e maltempo, treni e circolazione sospesa sulla Roma-Pescara. Allagato lo svincolo per l’A24 A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la circolazione sulla linea Roma-Pescara è temporaneamente sospesa, con ritardi sui treni. È stata sospesa la circolazione su un tratto di metro M3 (la “Gialla”) Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Un investimento sui binari sulla linea Roma Civitavecchia provoca gravi ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso sul nodo ferroviario della capitale facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.