La Zenith deve rifiatare | Ora servono energie

La squadra di Prato si prepara a tornare in campo dopo aver conquistato il terzo posto in campionato, che le garantisce la qualificazione ai playoff con le semifinali già in vista. La società ha dichiarato che è il momento di ricaricare le energie e trovare nuovi stimoli per affrontare al meglio la fase decisiva della stagione. La squadra si concentra ora sulle prossime partite, con l’obiettivo di arrivare preparata alla post-season.

Zenith Prato a caccia di nuova verve e nuovi stimoli. Gli amaranto sono ormai sicuri del terzo posto e di dover disputare i play off a partire dalle sfide di semifinale. Non c’è più niente da chiedere alla regular season, dopo il pari contro il Castelnuovo Garfagnana, visti i 54 punti accumulati che valgono matematicamente il terzo gradino del podio. In via del Purgatorio, quindi, ci saranno molti giorni per pensare a recuperare energie fisiche e mentali in vista della post-season, senza dimenticare che domenica resta da onorare l’ultima partita sul campo del San Giuliano in lotta per evitare i play out. "La squadra deve recuperare energie mentali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Zenith deve rifiatare: "Ora servono energie" Notizie correlate Leggi anche: Cambiano tutti gli assessori, Bandecchi azzera la giunta: “Ora nuove energie” Soli dopo la finale: "Energie non al top, ma siamo una squadra vera. Ora testa ai playoffIl panorama della pallavolo nazionale vive momenti decisivi con la chiusura della fase preludio della stagione: la Supercoppa e i playoff scudetto...