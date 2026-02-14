Cuesta e la sfida al Verona | Fiducia ed equilibrio servirà la nostra miglior versione in campo

Carlos Cuesta ha annunciato che il suo team affronterà il Verona con fiducia e equilibrio, cercando di mettere in campo la miglior versione di sé stessi. La partita si gioca domenica e i giocatori si preparano a rispondere alle aspettative con determinazione. Durante la conferenza stampa, il difensore colombiano ha insistito sull’importanza di mantenere concentrazione e compattezza per ottenere il risultato desiderato.

Carlos Cuesta presenta la sfida contro l’Hellas Verona nella Press Conference Room del Mutti Training Center di Collecchio. “Vogliamo aver fiducia e nello stesso modo avere anche equilibrio. Perché dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della partita ma anche sul come dobbiamo affrontarla. Con umiltà, sapendo i punti di forza dell’avversario, sarà una partita tosta e difficile. Dove avremo bisogno della nostra miglior versione per portarla a casa. Dobbiamo essere molto concentrati, dobbiamo andare su ogni palla con il massimo dell’intensità. E dove sappiamo che avremo bisogno di tutti, compatti e con una stessa idea.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Carlos Cuesta ha parlato alla vigilia di Parma Verona, spiegando che la squadra vuole mantenere fiducia e stabilità in vista della partita.

Cuesta ha spiegato che la fiducia e l’equilibrio sono fondamentali per il Parma, dopo il ritorno di Valenti e la conferma di Ordonez in rosa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Genoa-Napoli, il giovane De Rossi tra Lippi e la sfida a Conte; Da Verona al Verona: la svolta del Parma in 13 gare; Fantacalcio Parma, Estevez salta il Bologna: l’annuncio di Cuesta in conferenza; Cagliari, decisa data e orario della sfida contro il Parma.

Cuesta a DAZN: «Non siamo riusciti ad essere al loro livello. Juventus meglio di noi soprattutto in fase offensiva»Cuesta a DAZN: «Non siamo riusciti ad essere al loro livello». Le dichiarazioni dell’allenatore del Parma dopo la partita di questa sera con la Juve Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la s ... juventusnews24.com

Parma, i convocati di Cuesta per la sfida con il Genoa: torna a disposizione Løvik. Out GuaitaNel giorno di vigilia della sfida di campionato tra il Parma e il Genoa, in programma domani pomeriggio al Tardini nel lunch match delle 12:30, il tecnico dei padroni di casa Carlos Cuesta ha diramato ... tuttomercatoweb.com

Cuesta non si sbilancia sul ritorno di Suzuki come titolare: “Penso solo al presente” Un’altra grande prestazione di Corvi, premiato come migliore in campo nella sfida tra Bologna e Parma, ha iniziato ad accendere una discussione tra i media sulla possibile lot facebook

Quanto costa un film in IA L’intelligenza artificiale sfida i budget di Hollywood triesteallnews.it/2026/02/quanto… x.com