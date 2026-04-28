In Israele si sta formando un nuovo fronte politico con l’obiettivo di sfidare Netanyahu alle prossime elezioni. Ex premier e altri leader politici si stanno unendo in un’alleanza che potrebbe cambiare gli equilibri sul territorio. La composizione di questa coalizione include diverse figure di spicco provenienti da diversi partiti e orientamenti politici, pronti a presentarsi come alternativa all’attuale governo. La situazione politica nel paese si sta dunque evolvendo con questa nuova formazione.

In Israele si sta ricomponendo il fronte anti-Benjamin Netanyahu. Gli ex premier Naftali Bennett e Yair Lapid hanno annunciato la fusione dei loro partiti in una nuova formazione politica, con l’obiettivo esplicito di vincere le elezioni previste entro il 27 ottobre e porre fine alla lunga stagione politica del leader del Likud. La nuova lista, chiamata Yachad (Insieme, in ebraico) sarà guidata da Bennett e punta a riunire un’opposizione frammentata, che negli ultimi anni non è riuscita a tradurre il calo di consenso del governo in una reale alternativa politica. I due leader hanno presentato l’alleanza come una risposta alla crisi interna del Paese: «Il primo passo nel processo di unire e riparare lo Stato di Israele», hanno detto, insistendo sulla necessità di superare le divisioni.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - È nata l’alleanza che sfiderà Netanyahu alle elezioni

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