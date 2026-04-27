Gli ex primi ministri Yair Lapid e Naftali Bennett hanno annunciato che si presenteranno alle prossime elezioni insieme, formando una lista comune. Questa decisione crea tensioni con l’attuale primo ministro, Benjamin Netanyahu, che si trova ad affrontare una possibile alleanza tra i due leader di centro-destra. La formazione di questa coalizione potrebbe influenzare gli equilibri politici nel Paese, rendendo più complesso il percorso verso il voto.

C’è un nuovo problema all’orizzonte per Benjamin Netanyahu: la costituzione di una super coalizione di centro-destra, che lo sfiderà alle prossime elezioni. Con una mossa che alcuni analisti hanno paragonato all’intesa che ha destituito Viktor Orbán in Ungheria, due ex primi ministri -il conservatore Naftali Bennett e il centrista Yair Lapid – hanno rilasciato dichiarazioni annunciando la fusione dei loro partiti, Bennett 2026 e Yesh Atid (C’è un futuro). La popolarità di Netanyahu in Israele è appesa a un filo. La notizia è arrivata poco dopo la rivelazione, da parte del premier, di essersi recentemente sottoposto a un intervento chirurgico...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli ex primi ministri Yair Lapid e Naftali Bennett si presenteranno insieme alle elezioni, e Netanyahu non ne sarà felice

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