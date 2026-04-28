E' morto all' età di 56 anni l' apprezzato imprenditore e colonna del mondo scout cesenate

E' deceduto a 56 anni l'imprenditore e figura nota nel settore termo-idraulico locale. Era il titolare della Ati di Mariani, azienda con sede a Torre del Moro. Oltre alla sua attività imprenditoriale, era membro attivo del gruppo Masci, dedicato agli adulti scout. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e il mondo scout della zona.

Lutto per la morte dell'imprenditore 56enne Fabio Mariani, era conosciuto e apprezzato in città sia in quanto titolare della Ati di Mariani, azienda di Torre del Moro che si occupa di apparecchi termo-idraulici, sia per il suo impegno nel gruppo Masci, gli adulti scout. L'imprenditore cesenate.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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