Claudio Bocchini l’ingegnere che rivoluzionò le vetrine del gelato | addio all’imprenditore di Jesi all’età di 87 anni

Claudio Bocchini, ingegnere di Jesi, è morto a 87 anni a causa di una lunga malattia. È conosciuto per aver trasformato le vetrine dei negozi di gelato, creando esposizioni che attiravano i clienti con colori vivaci e design innovativi. La sua passione per il cioccolato e la creatività hanno portato a soluzioni di display che ancora oggi ispirano i commercianti del settore.

Dalla vetrina al mondo: addio a Claudio Bocchini, l'imprenditore che ha fatto del gelato un'esperienza visiva. Jesi piange la scomparsa di Claudio Bocchini, l'imprenditore che ha trasformato un'intuizione tecnica in un'azienda leader mondiale nel settore delle vetrine espositive per gelaterie, pasticcerie e hotel. Bocchini, nato nel 1938, è deceduto ieri all'età di 87 anni, lasciando un vuoto profondo nella comunità e nel panorama imprenditoriale italiano. I funerali si terranno domani alle ore 15 nella Chiesa Regina della Pace a Jesi, mentre la camera ardente è allestita presso la casa del Commiato Ciccoli.