Mircea Lucescu è morto all' età di 80 anni | lutto nel mondo del calcio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, ex allenatore di squadre come le Rondinelle e l’Inter. È deceduto all’età di 80 anni presso l’Ospedale Universitario di Bucarest. La sua carriera ha attraversato diverse stagioni e ha lasciato un segno importante nel panorama calcistico. La notizia è stata diffusa dai media locali e ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori.

Dopo un infarto cardiaco che lo aveva colpito venerdì scorso, Lucescu era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva. I medici, a causa di una nuova insorgenza di gravi aritmie e del peggioramento delle funzioni vitali, avevano indotto il coma farmacologico. L'ex allenatore era tenuto in vita grazie all'ausilio dei macchinari e sotto costante osservazione da parte dell'équipe medica: purtroppo, ogni tentativo per salvargli la vita è risultato vano. L'ultimo periodo per "Il Maestro" era stato segnato da un declino fisico che aveva cercato di nascondere con la consueta tempra. Nonostante una malattia di natura riservata, Lucescu non aveva voluto abbandonare la panchina della Nazionale romena, guidandola fino alla sfida dei playoff mondiali dello scorso 26 marzo contro la Turchia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Morto Mircea Lucescu, mondo del calcio in lutto per la scomparsa dello storico allenatore. Aveva 80 annidi Angelo CiarlettaMorto Mircea Lucescu, il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa dello storico tecnico rumeno. Morto Mircea Lucescu: il mondo del calcio piange lo storico allenatore rumeno scomparso a 80 anniCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Temi più discussi: Lucescu, le condizioni peggiorano: è in coma farmacologico; Mircea Lucescu in terapia intensiva dopo un malore: apprensione per l’ex tecnico del Brescia - BresciaToday; Lucescu ricoverato in coma farmacologico dopo un infarto: condizioni stabili, ma gravi; Doppio infarto per Lucescu: l'ex tecnico di Inter e Brescia in terapia intensiva. È morto Mircea Lucescu: il calcio piange il decano dei tecniciIl calcio tributa un commosso addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni nel pomeriggio di martedì: il commissario tecnico della Romania era ricoverato da alcuni giorni all’Ospedale Universitario di ... sportal.it Morto l'allenatore Mircea Lucescu: aveva 80 anniCalcio in lutto: è morto a 80 anni Mircea Lucescu, tra i più importanti allenatori rumeni di tutti i tempi con un lungo trascorso in ... iltempo.it Il calcio piange Mircea Lucescu: l'ex allenatore di Inter, Pisa e Brescia si è spento a 80 anni - facebook.com facebook La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com