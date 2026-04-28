È venuta a mancare Pia Donata Berlucchi, figura nota nel settore imprenditoriale e vitivinicolo italiano. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra le persone che la conoscevano e lavoravano con lei. La sua attività ha segnato una presenza significativa nel panorama produttivo nazionale, lasciando un vuoto tra colleghi e operatori del settore. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore e della comunità locale.

Il mondo dell’imprenditoria italiana e il comparto vitivinicolo piangono oggi la scomparsa di una figura che ha saputo coniugare eleganza, competenza e una visione pionieristica. La notizia della sua dipartita, avvenuta nella serata di ieri, ha scosso profondamente non solo la comunità della Franciacorta, ma l’intero panorama nazionale delle eccellenze del made in Italy. Si è spenta una personalità che ha fatto della dedizione al territorio e della valorizzazione del ruolo femminile le coordinate fondamentali della propria esistenza, lasciando un segno indelebile in ogni istituzione che ha avuto l’onore di ospitarla. La sua eredità non è soltanto legata alla produzione di eccellenze enologiche, ma a un modo di intendere l’impresa come un atto di cultura e responsabilità sociale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morta Pia Donata Berlucchi! Paese in lutto

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