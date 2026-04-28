Annalaura Demuru, pugile di 25 anni appartenente alla Reggiana Boxe, ha dichiarato che essere diventata madre le ha dato nuove risorse e forza. La donna ha spiegato che, da quando ha un figlio di nome Liam, si sente più determinata e combattiva, anche sul ring. Demuru ha condiviso alcune curiosità sulla sua esperienza, sottolineando come il ruolo di madre influenzi il suo modo di allenarsi e di affrontare le gare.

"Da quando sono mamma ho risorse che prima non avrei mai avuto". Annalaura Demuru, anni 25, pugile della Reggiana Boxe, ha alcune curiosità da raccontare. Una l’avete già letta (e scusate se è poco). Un’altra è collegata: perché mentre il piccolo Liam cresce, lei picchia forte con i guantoni, tornando sul ring a quasi due anni di distanza dal parto sognando di indossare quella maglia della nazionale già vestita nel 2023. Demuru, cosa ci fa in Emilia? "’Colpa’ di papà Fabrizio: vide la mamma Francesca a Chia, in Sardegna. Tempo un mese e si trasferì a Parma: amore a prima vista. Certo, gli manca un po’ il sole". Come dargli torto. Ma non fu l’unico problema.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È il piccolo Liam la forza segreta di Annalaura: "Ora che sono madre sul ring picchio più forte"

Notizie correlate

Il livello di controllo e di critica sarà la differenza principale per Liam al Chelsea. Questo è il campionato più importante e tutti stanno guardando David Prutton sulla più grande sfida di Liam Rosenior per il ChelseaBreaking: L’ascesa di Liam Rosenior attraverso la gestione del calcio fino alla posizione di allenatore del Chelsea è stata un’ascesa costante per un...

Nel piccolo cuore di Domenico, il silenzio e la forza di una madreIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Martina Nasoni, la nuova vita dopo il trapianto di cuore: Ci parlo, si chiama Liam. Ogni giorno dico grazie; Oasis a Roma, Liam Gallagher ‘svela’ il concerto: la promessa che fa impazzire i fan (e tre location); Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore: L'ho chiamato Liam, parlo con lui. Non so nulla di chi me l'ha donato, mi fa vivere cose nuove; Liam Gallagher sommerso dall'affetto dei fan a Ciampino VIDEO.

È il piccolo Liam la forza segreta di Annalaura: Ora che sono madre sul ring picchio più forteDemuru è atleta della Reggiana Boxe: A 7 anni diedi il primo pugno a un ragazzino che volò a terra. Papà mi fece smettere subito . Ricominciai a 12, il primo match nel 2019: a ogni ripresa chiedevo d ... msn.com

Little Liam is Annalaura's secret strength: Now that I'm a mother, I hit harder in the ring.Demuru is an athlete for Reggiana Boxe: At 7 years old I threw my first punch to a boy who flew to the ground. Dad made me stop immediately. I started again at 12, the first match in 2019: in every r ... sport.quotidiano.net

Liam Udom posted a team-high 18 points, adding 3 rebounds and 2 assists, leading RSR Sebastiani Rieti to a home win over Basket Torino in Lega Nazionale Pallacanestro 18 pts I 3 rebs I 2 as Basket Torino Lega Nazionale Pallacanestro #Tan facebook

Liam Gallagher a Roma, la promessa che riaccende i fan: "Gli Oasis suoneranno presto qui" x.com