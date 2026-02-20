Nel piccolo cuore di Domenico il silenzio e la forza di una madre

Domenico, appena diciottenne, ha subito un grave incidente che ha cambiato la sua vita. La causa è stata una distrazione alla guida, che ha provocato un tamponamento. Ora si trova in ospedale, circondato da macchinari e monitor che rilevano le sue funzioni vitali. La presenza della madre, sempre accanto al suo letto, è un sostegno fondamentale. Lei lo tiene d’occhio, lo rassicura con carezze e parole dolci, sperando in un miglioramento rapido. La sua presenza è un’àncora di speranza in un momento difficile.

Accanto al suo letto, tra fili, suoni e macchinari ospedalieri, c'è una madre.