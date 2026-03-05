Peluche per Domenico rubato davanti al Monaldi la donna si giustifica | Lo fanno tutti

Una donna è stata sorpresa a rubare uno dei peluche lasciati davanti all’ospedale Monaldi di Napoli, dove erano stati posti in memoria di Domenico Caliendo, il bambino di tre anni deceduto dopo un trapianto. La donna ha giustificato il gesto affermando che “lo fanno tutti”. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni testimoni presenti sul posto.

Una donna ha rubato uno dei peluche lasciati davanti all’ospedale Monaldi di Napoli in memoria di Domenico Caliendo, il bambino di tre anni morto dopo un trapianto. L’episodio è stato raccontato in diretta durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2. Secondo quanto riferito dall’inviata del programma, una donna sulla cinquantina è arrivata poco prima davanti all’ingresso dell’ospedale, dove nei giorni scorsi cittadini e amici della famiglia hanno lasciato peluche e piccoli doni in ricordo del bambino. Dopo aver parcheggiato l’auto, la donna avrebbe iniziato a passare in rassegna i pupazzi uno a uno, scartandone alcuni per poi sceglierne uno e portarlo via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La vergogna dopo la morte di Domenico: una donna ruba uno dei peluche lasciati davanti all'ospedale. "Lo fanno tutti"Non c'è limite alla mancanza di empatia e di rispetto di alcune persone, che non si fermano neppure davanti alla tragica morte di un bambino.

