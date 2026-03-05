napoli rubato un peluche dal memoriale per il piccolo domenico

A Napoli una donna ha rubato uno dei peluche lasciati davanti all’ospedale Monaldi in memoria di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore. L’episodio ha provocato reazioni di sdegno tra i presenti. La scena si è verificata nel pomeriggio e ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un episodio che ha suscitato indignazione a Napoli. Una donna ha sottratto uno dei peluche lasciati davanti all’ospedale Monaldi in memoria del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore. Il gesto è avvenuto davanti al luogo dove cittadini e familiari hanno lasciato giocattoli, candele, fiori e palloncini come segno di ricordo e vicinanza alla famiglia. Il racconto in diretta tv. L’episodio è stato raccontato durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2. L’inviata Cristina Liguori ha spiegato che una donna, descritta come circa cinquantenne, si è fermata davanti al memoriale improvvisato davanti all’ospedale. Secondo la ricostruzione della giornalista, la donna avrebbe iniziato a esaminare i peluche uno per uno, scartandone alcuni fino a sceglierne uno, che poi ha preso con sé. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Napoli, dal Monaldi doccia gelata: in rapido peggioramento le condizioni del piccolo DomenicoNelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento.

Napoli, l'avvocato: "Il piccolo Domenico è morto"

