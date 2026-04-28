In vista della finale di Coppa Italia, si valuta la designazione dell'arbitro per la partita. La proposta prevede l'impiego di un arbitro della sezione di Roma, con la squadra in campo che sarà quella dell'Inter. La decisione potrebbe rappresentare una scelta significativa da parte del designatore, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli sugli eventuali approfondimenti in corso.

E così, inattesa di sviluppi, il primo cambiamento nel mondo arbitrale c’è comunque stato. Rocchi si è auto-sospeso, lasciando a Dino Tommasi il ruolo di designatore. Uno che ha saputo conquistare nel tempo la stima del suo predecessore, tanto da essere spesso incaricato di spiegare in tv le decisioni - a volte giuste, a volte sbagliate - dei suoi ex colleghi. Adesso gli toccherà un compito ancora più duro, più delicato: traghettare il movimento in questo finale di campionato. Anzi, di stagione. Perché, tra le altre cose, gli toccherà indicare il fischietto giusto per la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Partendo da un dato quasi inconfutabile: si tratta di scegliere tra Guida e Doveri, i due considerati i migliori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E adesso mandate Doveri ad arbitrare la finale di Coppa Italia: inchiesta o no, il migliore è lui

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