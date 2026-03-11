Doveri sarà mandato ad arbitrare in Serie B dopo le tensioni del derby ma non è una bocciatura

Dopo le tensioni nel derby Milan-Inter, l’arbitro Daniele Doveri sarà chiamato a dirigere la partita Monza-Palermo in Serie B. La designazione non viene interpretata come una bocciatura, né per lui né per Abisso, che era al VAR durante il match del Meazza. La decisione è ufficiale e confermata dalla commissione arbitrale.