Lorenzo Pellegrini ha raggiunto le 300 presenze in Serie A. La sua carriera si è sviluppata tra alti e bassi, con alcune stagioni dedicate alla conferma e altre al rilancio. Attualmente, il giocatore si trova in un momento di transizione, tra il presente e il futuro. La sua esperienza si combina con le aspettative di miglioramento e di continuità sul campo.

Ci sono stagioni che servono per confermare, altre per rilanciarsi. Quella di Lorenzo Pellegrini sembra appartenere alla seconda categoria. Per anni è stato uno dei nomi più discussi in casa Roma, spesso al centro di critiche nei momenti più complicati. Oggi il contesto è diverso. Non perché il giudizio attorno a lui sia completamente cambiato, ma perché è il campo a raccontare un’altra storia. Pellegrini è tornato a incidere con continuità, diventando di nuovo un riferimento tecnico dentro le partite. Ruolo e posizione di Pellegrini con Gasperini: trequartista centrale nel gioco. Nel sistema di Gian Piero Gasperini, Pellegrini ha trovato una dimensione precisa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pellegrini 300 presenze in Serie A: tra presente e futuro

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