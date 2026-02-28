Amadeus sul momento dell’Inter | Dispiace per l’uscita dalla Champions ma sono concentrato sul campionato I nerazzurri hanno già mezzo Scudetto cucito sul petto!

Da calcionews24.com 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amadeus, noto presentatore e tifoso dell’Inter, ha commentato il momento della squadra nerazzurra. Ha detto che dispiace per l’eliminazione dalla Champions League, ma che è concentrato sul campionato. Ha anche aggiunto che i nerazzurri hanno già quasi conquistato lo Scudetto. Le sue parole riflettono la sua attenzione sul presente della squadra e sulla corsa al titolo nazionale.

Calciomercato Milan: Guirassy nome forte per l’attacco del futuro. Ma spuntano anche due alternative, novità importanti verso l’estate! Calciomercato Juve, via al restyling estivo: acquisti in ogni reparto! Chi parte e chi può arrivare a Torino, tutti i nomi nell’agenda di Comolli Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma.Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Calciomercato Milan: Guirassy nome forte per l’attacco del futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

amadeus sul momento dell8217inter dispiace per l8217uscita dalla champions ma sono concentrato sul campionato i nerazzurri hanno gi224 mezzo scudetto cucito sul petto
© Calcionews24.com - Amadeus sul momento dell’Inter: «Dispiace per l’uscita dalla Champions ma sono concentrato sul campionato. I nerazzurri hanno già mezzo Scudetto cucito sul petto!»

Leggi anche: Conferenza stampa Akanji pre Inter Arsenal: «Vogliamo lo scudetto e finire tra le prime 8 in Champions, sul mio futuro e sul ruolo da mediano vi dico questo»

Mlacic Inter: affare in chiusura, i nerazzurri mettono le mani sul baby difensore. I dettagli sul colpo e i prossimi passi dell’operazioneL’Inter guarda al futuro e blinda la difesa con un colpo di prospettiva internazionale.

Una selezione di notizie su Amadeus.

Temi più discussi: L’uso dell’Ai nel travel: Amadeus acquisisce SkyLink; Maria De Filippi (De Lucia) legge le (finte) lettere di Amadeus e De Martino su Sanremo; Che fine ha fatto Amadeus? Ecco cosa fa ora; Amadeus supera Carlo Conti, a Sanremo trionfa il rimpianto: i numeri (sorprendenti) e la tentazione della Rai.

amadeus sul momento dellAmadeus, noto presentatore tifoso dell’Inter, si è espresso così a proposito del momento vissuto dalla squadra nerazzurra. Le sue dichiarazioniAmadeus, noto presentatore tifoso dell’Inter, si è espresso così a proposito del momento vissuto dalla squadra nerazzurra. Le sue dichiarazioni Amadeus, uno dei presentatori più amati della television ... calcionews24.com

amadeus sul momento dellLa metamorfosi di Carlo Conti: diversissimo da Amadeus, ma anche da ciò che eraÈ il solito Carlo Conti. Ma allo stesso tempo non è più il Carlo Conti di una volta. Il Sanremo 2026 accende inevitabilmente la riflessione sul conduttore toscano, alla guida di questo Festival come ... today.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.