Amadeus sul momento dell’Inter | Dispiace per l’uscita dalla Champions ma sono concentrato sul campionato I nerazzurri hanno già mezzo Scudetto cucito sul petto!

Amadeus, noto presentatore e tifoso dell’Inter, ha commentato il momento della squadra nerazzurra. Ha detto che dispiace per l’eliminazione dalla Champions League, ma che è concentrato sul campionato. Ha anche aggiunto che i nerazzurri hanno già quasi conquistato lo Scudetto. Le sue parole riflettono la sua attenzione sul presente della squadra e sulla corsa al titolo nazionale.