Amadeus sul momento dell’Inter | Dispiace per l’uscita dalla Champions ma sono concentrato sul campionato I nerazzurri hanno già mezzo Scudetto cucito sul petto!
Amadeus, noto presentatore e tifoso dell’Inter, ha commentato il momento della squadra nerazzurra. Ha detto che dispiace per l’eliminazione dalla Champions League, ma che è concentrato sul campionato. Ha anche aggiunto che i nerazzurri hanno già quasi conquistato lo Scudetto. Le sue parole riflettono la sua attenzione sul presente della squadra e sulla corsa al titolo nazionale.
Calciomercato Milan: Guirassy nome forte per l’attacco del futuro. Ma spuntano anche due alternative, novità importanti verso l’estate! Calciomercato Juve, via al restyling estivo: acquisti in ogni reparto! Chi parte e chi può arrivare a Torino, tutti i nomi nell’agenda di Comolli Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma.Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Calciomercato Milan: Guirassy nome forte per l’attacco del futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Akanji pre Inter Arsenal: «Vogliamo lo scudetto e finire tra le prime 8 in Champions, sul mio futuro e sul ruolo da mediano vi dico questo»
Mlacic Inter: affare in chiusura, i nerazzurri mettono le mani sul baby difensore. I dettagli sul colpo e i prossimi passi dell’operazioneL’Inter guarda al futuro e blinda la difesa con un colpo di prospettiva internazionale.
Una selezione di notizie su Amadeus.
Temi più discussi: L’uso dell’Ai nel travel: Amadeus acquisisce SkyLink; Maria De Filippi (De Lucia) legge le (finte) lettere di Amadeus e De Martino su Sanremo; Che fine ha fatto Amadeus? Ecco cosa fa ora; Amadeus supera Carlo Conti, a Sanremo trionfa il rimpianto: i numeri (sorprendenti) e la tentazione della Rai.
Amadeus, noto presentatore tifoso dell’Inter, si è espresso così a proposito del momento vissuto dalla squadra nerazzurra. Le sue dichiarazioniAmadeus, noto presentatore tifoso dell’Inter, si è espresso così a proposito del momento vissuto dalla squadra nerazzurra. Le sue dichiarazioni Amadeus, uno dei presentatori più amati della television ... calcionews24.com
La metamorfosi di Carlo Conti: diversissimo da Amadeus, ma anche da ciò che eraÈ il solito Carlo Conti. Ma allo stesso tempo non è più il Carlo Conti di una volta. Il Sanremo 2026 accende inevitabilmente la riflessione sul conduttore toscano, alla guida di questo Festival come ... today.it
E' lo spettacolo più fiacco della storia. Rimpiango Amadeus, che mi stava sui cabbasisi. - facebook.com facebook
È contentissimo. La disperazione è vostra che non sapete più che stronzata inventarvi: pure Amadeus lasciò prima una conferenza stampa per partecipare alle prove con un ospite. Come in passato è accaduto ad altri conduttori, perché a Sanremo c’è sempre x.com